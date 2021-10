In einer neuen Folge von „2 Minuten 2 Millionen“ am 12. Oktober um 20.15 Uhr auf PULS 4 präsentieren weitere Start-Ups ihre Visionen und Innovationen. Start-Up aus Launsdorf will Investoren mit SchimmelDry überzeugen!



LAUNSDORF. Das Investoren-Team um Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger, Katharina Schneider, Martin Rohla, Florian Gschwandtner, Stefan Piëch, Alexander Schütz, Bernd Hinteregger und Philipp Maderthaner darf kommenden Dienstag auf die Idee eines Start-Up aus Unterbruckendorf in Launsdorf gespannt sein.

Start-Up aus Launsdorf dabei

SchimmelDry aus dem Bezirk St. Veit an der Glan: Horst Burgstaller und Peter Stadler wollen Schimmel im Wohnraum den Kampf ansagen. Mit ihrem Produkt, einem einzigartigen Keramikstreifen, der mit nur wenig Strom erwärmt wird, kann die betroffene Wand getrocknet werden. Der Streifen wir dabei an die betroffene Wand in Bodennähe angebracht oder davor aufgestellt. Dadurch kann das Produkt in zwei Richtungen Wärme ausstrahlen: Nach hinten, um die Wand zu trocknen und nach vorne, um eine unterstützende Wirkung auf die Trocknung zu haben.

Nicht verpassen: PULS 4, dienstags um 20.15 Uhr!