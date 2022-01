ST.VEIT (pp). Mit seinem Soloprogramm "Reine Gedanken" gibt der Schauspieler sein Debüt als Kabarettist. Wir haben vorab mit dem Künstler gesprochen.

Woche: Was hat sie dazu bewogen ein Kabarettprogramm zu schreiben?

Andreas Wutte: Nachdem die Pandemie auch mir einen Zwangsurlaub von der Bühne beschert hat, habe ich die Zeit genutzt um ein neues Projekt vorzubereiten. Mit dem Gedanken etwas in Richtung Kabarett zu machen, habe ich immer schon gespielt. Ich habe allerdings immer Respekt vor dem Schreiben gehabt, vor allem was den Umfang betrifft. Ich habe ursprünglich gedacht Jahre dafür zu brauchen, um ein abendfüllendes Programm gestalten zu können. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht geworden, alles in allem hat es bei weitem nicht so lange gedauert, bis das Ganze bühnenreif war. Es hat mich selber überrascht, wie rasch dieser kreative Prozess vorangegangen ist.

Hat es einen besonderen Grund, dass Sie für die erste Aufführung ihre Heimatstadt St. Veit gewählt haben?

Nachdem ich budgetbedingt kaum Werbung für meine erste Vorstellung gemacht habe, kommt mir natürlich entgegen, dass mich hier viele kennen. Ich bin in St. Veit aufgewachsen und habe mich im Alter von 20 Jahren dazu entschlossen, meine Zelte in Wien aufzuschlagen. Ich verbringe aber nach wie vor viel Freizeit zuhause. Durch Mundpropaganda und etwas Unterstützung durch die sozialen Medien ist die Premiere schon fast ausverkauft, was mich natürlich sehr freut. Ich bin im Fuchspalast schon als Schauspieler aufgetreten und es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, es sind etliche Verwandte und Bekannte im Publikum.

Wie haben Sie Ihre Vorstellung angelegt?

Es geht mir in erster Linie darum, die Besucher zu amüsieren. Wir alle hatten in den den vergangenen zwei Jahren nicht übermäßig viel zu lachen und daher ist die Sehnsucht groß, zumindest für kurze Zeit dem Alltag zu entfliehen. Das Programm ist kurzweilig und pointenreich und ich hoffe so dem Publikum einen unterhaltsamen Abend bieten zu können.

Worum geht es?

Im Grunde geht es darum, wie sich mein Leben entwickelt hat, nachdem ich in die Bundeshauptstadt gezogen bin. Thematisch ist das breit gefächert und ich versuche auf humorvolle Art auch Einblick in meinen Alltag zu geben, der oft von Absurditäten und Skurrilitäten geprägt ist. Es handelt sich oft um banale Situationen, die jeder nachvollziehen kann.

Spielen Politik und Pandemie eine Rolle?

Nein, ganz bewusst nicht! Die Menschen sind mit Problemen konfrontiert, die wir vor relativ kurzer Zeit nicht für möglich gehalten haben. 90 Minuten abschalten tut da ganz gut.

ZUR INFORMATION

Nach der HAK-Matura zog es den St. Veiter nach Wien um eine Ausbildung als Schauspieler zu absolvieren. Demnächst ist er im Gloria Theater in "Taxi, Taxi" zu sehen. Sein Debüt als Kabarettist gibt der Künstler am Samstag, den 22.01.2022 um 19 Uhr 30 im St. VeiterFuchspalast. Restkarten sind noch erhältlich unter www.andreaswutte/tickets.