Danke an die Regionalmedien Kärnten und bleibt gesund!

Auf diesem Wege möchte sich mein Enkel und ich für den GEWINN eines KAC-JERSY herzlichst bedanken, er hat eine Riesenfreude mit dem Geschenk und sogarmit Originalunterschrift von Torhüter Sebastian Dahm und hängte es zu seiner Sammlung vom KAC dazu!

Wir holten den Gewinn am Freitag in Klagenfurt selbst ab und wurden herzlichst empfangen und sagen danke, aber es wurde auch ein Gruppenbild gemacht natürlich mit Einhaltung der Corona Regeln.

Nochmals vielen Dank an die Regionalmedien Kärnten und bleibt gesund!

Fotos: Nöhmer Kurt und Katrin Pinter von Regionalmedien Kärnten