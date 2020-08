Bezirksderby im Metnitztal

GRADES (rl). Zu einer spannenden Begegnung kommt es am kommenden Samstag, 17 Uhr, am Sportplatz des SV Oberes Metnitztal (SVOM). Die Mannschaft von Trainer Marco Winkler trifft dabei in der 1. Klasse C auf das Team von Egon Kerhe, den Atus Guttaring.

Guttaring als Außenseiter

"Wir erwarten uns nicht allzu viel", so Kerhe. "Neben dem gesperrten Gregor Bierbaumer fehlen uns noch Khazhmagamadov und Besic, da wird es schwer." Nach perfektem Saisonstart mit zwei Siegen gab es für Guttaring zuletzt zwei Niederlagen gegen St. Veit und Friesach. "Wir haben bei beiden Spielen gut gespielt, die Chancen allerdings nicht genützt", so der Trainer weiter. Potential sieht Kerhe aber in seinem Team: "Ein Top-Fünf-Platz sollte möglich sein."



Heimelf will es wissen

"Das Derby gegen Guttaring wollen wir natürlich gewinnen", erzählt SVOM-Obmann Roman Leitner. Zwar hat man in den letzten beiden Runden gegen Kappel und die Treibach Juniors Punkte liegen gelassen, doch fordert der Obmann zu Saisonende auch einen Platz unter den ersten Fünf. "Die Meisterschaft ist heuer ziemlich eng, bis auf St. Veit kann jeder jeden schlagen", so Leitner, der für Samstag zuversichtlich ist: "Wir sind gut aufgestellt, haben weder verletzte noch gesperrte Spieler, also rechnen wir mit drei Punkten aus dem Derby."