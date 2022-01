NORWEGEN/KÄRNTEN. Ein Wort, das im Sport viel zu oft verwendet wird, ist heute passend: Unglaublich. Die erst 15-jährige Para-Ski-Fahrerin Elina Stary holt sich nach Silber im Slalom und Bronze im Riesentorlauf ihre dritte WM-Medaille binnen weniger Stunden.

Pech im Semifinale

Schon die Qualifikation verlief nach Plan, sie zeigte mit der besten Zeit auf. Im Semifinale schied sie nur mit Pech aus - im ersten Lauf lag sie noch gleichauf mit ihrer Konkurrentin, am Ende hatte sie knapp das Nachsehen. Im kleinen Finale schmolz der Vorsprung der Kärntnerin zwar kontinuierlich, doch Stary konnte sich behaupten. Sie hat gemeinsam mit Guide Celine Arthofer Großes geschafft.

Sportland Kärnten ist stolz

Auch Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser zeigt sich beeindruckt von den großartigen Leistungen der 15-jährigen Kärntnerin: "Bei den Paraski-Weltmeisterschaften dreimal Edelmetall zu erringen, ist ein historisches Triple. Ich gratuliere Elina und Celine herzlich zu diesen fantastischen Ergebnissen. Die gesamte Kärntner Sportfamilie ist stolz auf euch und freut sich darüber, dass ihr Kärnten so großartig in Lillehammer repräsentiert", so Kaiser.