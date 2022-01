Im Bezirk St. Veit wurden erfolgreiche Unternehmer geehrt.

BEZIRK ST. VEIT. Andreas Jank wurde für 15 Jahre Taxigewerbe im Görtschitztal ausgezeichnet, Bernhard Ragoßnig mit Partnerin - Taxi Bernhard - für 20 Jahre. Isabella Trampitsch wurde für 15 Jahre Mentales Lichtzentrum St. Veit geehrt (Energieoase Espisa ~ ESP Glücks-, Erfolgs- & Naturheilpraxis). Margot Daniel erhielt die Auszeichnung für 15 Jahre Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten, ebenso Patrick Roland Rinner für 15 Jahre Ingenieurbüro auf dem Fachgebiet Maschinenbau. Martina Hermine Ronijak wurde als Damenkleidermacherin seit 15 Jahren geehrt. TAN Handel & Service OG mit Andrej Tasic wurde für erfolgreiche 15 Jahre ausgezeichnet, Stukkateur und Trockenausbauer Berce Ioan-Tudorel für zehn Jahre. Cornelia Rieser, Friseurin in Brückl, wurde für 15 Jahre geehrt, Reinhard Josef Huber für 25 erfolgreiche Jahre in der Unternehmensberatung. Maler Amir Bradarić, Maler in Friesach, für zehn Jahre, Robert Schaar vom Metnitzerhof für 30 Jahre und Ulrich Peter Hagg für 20 Jahre mit Frau Judith Meister und zehn Jahre von der ISYS Akademie und Beratung, Stefan Strasser von Nah & Frisch Strasser in Metnitz für 15 Jahre sowie Diplom-Ing. Moschik ZT GmbH, Erich Moschik, für 20 Jahre - die Urkunden wurden überreicht durch Wirtschaftskammerbezirksstellenleiter Robert Meisslitzer.