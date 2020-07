Die Braugerste, die für das Hirter Bier verwendet wird, wächst in der Region. Bald kann die Gerste geerntet werden.



HIRT. Direkt aus der Region kommt die Gerste, die in der Privatbrauerei Hirt zu regionalem Bier verarbeitet wird. Demnächst steht bei den Landwirten in der Region die Ernte bevor. Aus diesem Grund haben sich Braumeister Raimund Linzer und Eigentümer Nikolaus Riegler selbst von der Qualität überzeugt. Deshalb haben die beiden erst kürzlich René Kampl aus Friesach besucht, der für das Hirter Bier die Braugerste anbaut. "Uns ist es wichtig, dass die Gerste direkt aus der Region kommt. Durch die Nutzung regionaler Rohstoffe leisten wir auch einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft vor Ort", so Niki Riegler. Die Braugerste für das Hirter Bier wächst heuer auch bei Landwirten in Meiselding, Kappel am Krappfeld, Friesach und Althofen.