Das "Chapter Hochosterwitz" zeigt, wie man eine Krise gemeinsam meistert.



MITTELKÄRNTEN. „Gerade jetzt brauchen Unternehmer Kontakte und Beziehungen, um nicht alleine dazustehen. Unser Unternehmerteam Hochosterwitz hat in den letzten Monaten bewiesen, dass Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung zu nachhaltigem Erfolg führt“, sagt BNI-Chapterdirektor Wilfried Ernst. Der Tischlermeister hat mit seinem Führungsteam Thomas Reinbold und Thomas Kraxner das Team durch die Krise geführt. Seit einigen Monaten ist das "Chapter Hochosterwitz“ das erfolgreichste seiner Art in Kärnten.

Für die Wirtschaft



Seit über 35 Jahren arbeitet BNI im Sinne der regionalen Wirtschaft. Geschäftsführer und Eigentümer von EPUs sowie Klein- und Mittelbetrieben treffen sich wöchentlich zum Unternehmerfrühstück. Der Erfolg basiert auf Beziehungsaufbau unter den Unternehmern. Damit sichert BNI, dass die Kaufkraft in der Region bleibt und sichert Arbeitsplätze. „Beziehungsaufbau und lebenslanges Lernen sind zwei Werte von BNI, die bei uns besonders gelebt werden", so Ernst. Das "Chapter Hochosterwitz" trifft sich donnerstags von 7 Uhr bis 8.30 Uhr im Stift St. Georgen am Längsee.