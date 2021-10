Orthopädie Sager in Althofen blickt auf das 60-jährige Bestehen zurück und ist für die Zukunft gerüstet.

ALTHOFEN (pp). Das Sanitätshaus und der Fachbetrieb für technische Orthopädie von Herbert Thomas Sager ist seit vielen Jahren in Althofen angesiedelt. Begonnen hat alles mit einem kleinen Geschäftslokal in der Herzogstadt St. Veit.

Außergewöhnlicher Start

"Als mein Vater als junger Mann aus der Kriegsgefangenschaft in Russland im Jahr 1950 nach Hause gekommen ist, hat er sich gleich um eine Beschäftigung beim Arbeitsamt bemüht. Der Klagenfurter Unternehmer Gustav Fial hat ihn aus der langen Reihe von Arbeitssuchenden herausgeholt und gesagt: ,Du wirst bei mir Orthopädietechniker'!", erzählt Herbert Sager von dem ungewöhnlichen Beginn einer Berufslaufbahn.

Schicksalsschlag

Der damals 19-Jährige hat seine Chance genützt, die Lehre als Orhopädiemechaniker erfolgreich abgeschlossen, den Meisterbrief gemacht und war insgesamt 11 Jahre bei der Firma Fial in der Landeshauptstadt beschäftigt.

1961 war es dann soweit: Thomas Sager senior wagte den Sprung in die Selbständigkeit und eröffnete ein Sanitätshaus am Kirchplatz in St. Veit.

Nur sieben Jahre später erlag der Unternehmer als 39-Jähriger einem Krebsleiden. Seine Frau Maria hat den Betrieb nach dem furchtbaren Schicksalsschlag unter schwierigsten Umständen weitergeführt.



In zweiter Generation

"In den 1980iger Jahren übernahm ich die Firma und habe ab 1991 zwei Geschäfte in St. Veit und Althofen geführt", sagt der Orthopädietechnik-Meister. Mittlerweile konzentriert sich Sager gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth auf den Standort in Althofen. Unterstützt von Langzeit-Mitarbeiterin Stefanie Kügel.

Großes Gewinnspiel

Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums bedankt sich die Firma Sager bei ihren Kunden eine ganze Woche lang, von Montag, 11.Oktober bis Freitag, 15. Oktober, mit einem großen Gewinnspiel: Am Glücksrad kann man nach jedem Einkauf einen Rabatt von 10 bis 60 Prozent erdrehen (gilt nicht für Selbstbehalte), einen Sager Jubiläumsbutton oder eine süße Überraschung gewinnen.