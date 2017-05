AT

Sankt Veit an der Glan

, Burggasse 9 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Herzogburg (Burgsaal) , Burggasse 9 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Am Freitag, dem 19. Mai findet um 20 Uhr in der Herzogburg St. Veit das Kabarett mit Günter Mo Mokesch statt.



“Ist er Sänger, Poet oder Komödiant, dieser Günter Mokesch, fragten sich die Kabarettfreunde und wussten bald die Antwort:

Der Mo ist alles, ein Tausendsassa, der in Mixtur aller drei Talente das Publikum spielend um den Finger wickelt.”