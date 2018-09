Gute Seele verlässt den Turnverein Althofen

19.09.2018, 17:00 Uhr

Helmut Zuschnig beendet seine Tätigkeiten im Turnverein Althofen.

ALTHOFEN (stp). Nach 25 Jahren beim Turnverein Althofen hat Helmut Zuschnig sein Amt in jüngere Hände gegeben. Seit 1994 war der 73-Jährige beim Turnverein tätig und hat den Verein in verschiedensten Funktionen im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Jahrelang war Zuschnig als stellvertretender Obmann, geschäftsführender Obmann im Verein aktiv.Ab 2005 entschied man sich für Mag. Ressler als Obmann, der fünf Jahre das Amt innehatte. Intern arbeitete Helmut Zuschnig weiterhin mit viel Freude mit. Zuschnig schlug auch die derzeitge Obfrau Sandra Demel vor. "Sie macht es super, ist ein Gewinn für den Verein. Das Turnen mit den Kindern funktioniert toll, auch Erfolge können gefeiert werden", so Zuschnig.

Anerkennung für Verdienste



Im Jahr 2003 wurde Zuschnig das Ehrenzeichen in Gold vom Allgemeinen Sportverband Österreichis verliehen. Zehn Jahre später erhielt er von der Stadtgemeinde Althofen für besondere Verdienste auf Sportlichem Gebiet die Ehrennadel in Gold verliehen.Nach 25 Jahren tritt Zuschnig nun zurück und übergibt sein Amt als Geschäftsführer an Walter Huber. "Ich wünsche meinem Nachfolger und dem Verein alles Gute", so Zuschnig.