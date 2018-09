Jäger lernen in und mit der Natur

14.09.2018, 01:00 Uhr

Am 27. September startet der Vorbereitungskurs zur Jagdprüfung in St. Veit.

Jagd als Naturerlebnis

Ausgleich zum stressigen Alltag

Anspruchsvoller Unterricht

ST. VEIT, MITTELKÄRNTEN (chl). Immer mehr Menschen sehnen sich zurück nach der Natur - viele der neuen Waidmänner sind Büromenschen, Geschäftsleute, Unternehmer. "Der Vorbereitungskurs zur Jagdprüfung bereitet angehende Jägerinnen und Jäger auf ihre Aufgaben vor, bietet praktische Einblicke in ein traditionelles Handwerk sowie fundiertes Wissen über Wildtiere und deren Lebensräume", umreißt Jagdkursleiterin Angelika Kabas-Auer die Inhalte. Höhepunkt ist die sogenannte "Grüne Matura", die im April 2019 stattfindet. Der neue Kurs startet am 27. September und endet mit der Jagdprüfung knapp ein dreiviertel Jahr später."Als Hobby hat die Jagd noch längst nicht ausgedient", berichtet die Jagdkursleiterin. "Es sind immer mehr Menschen bei den Kursen, die tiefer in das Thema Wald, Natur und Ökologie einsteigen wollen, und deshalb einen Jägerkurs besuchen." Die Kursteilnehmer sind zwischen 16 und 70 Jahre."Sogar das Erkennen einer Himbeerstaude bereitet heutzutage vielen Leuten Probleme", weiß Kabas-Auer. In rund 120 Stunden Theorie und 60 Stunden Praxis bietet der Kurs die Möglichkeit, viel Wissenswertes über die Natur mit ihren heimischen Pflanzen und Tieren zu erfahren.Auch bisher jagdlich unbelastete Personen bekommen im Kurs einen fundierten Einblick in die Jagd - darunter Büromenschen, Geschäftsleute, Unternehmer. Die Nähe zur Natur ist ein häufiges Motiv: "Man zwingt sich, einfach einmal ruhig zu sitzen. Und man hat Zeit, über Vieles nachzudenken", sagt Waffenmeister und Kurslehrer Christopher Honsig-Erlenburg.Nebenbei freuen sich viele über die Begleiterscheinungen wie Abenteuer und Kameradschaft.Der Jagdkurs in St. Veit wird seit 55 Jahren abgehalten. Honsig-Erlenburg betont: "Wir vermitteln nicht innerhalb weniger Wochen viel Wissen, sondern lassen uns Zeit. Früher war die Ausbildung nicht so umfangreich, es sind neue Themen dazugekommen, die mit einem Fachmann oder einer Fachfrau besetzt werden." Auch am Schießstand verlangt man von den angehenden Jungjägern (so nennt man die frisch geprüften Jäger drei Jahre lang unabhängig vom Alter) eine sehr hohe Schussgenauigkeit. "Nur so kann man dem Wild beim Erlegen unnötiges Leiden ersparen", erklärt Honsig-Erlenburg.Bei der Ausbildung werden die Teilnehmer mit den wichtigsten Aufgaben des Jägers vertraut gemacht. Themen sind: Wildkunde, Wildökologie, Jagdgesetz, Jagdbetrieb, Jagdwaffenhandhabung Reviereinrichtungen, Wildkrankheiten, Wald- und Gehölzkunde, Jagdhunderassen, Brauchtum und Jagdwaffenhandhabung.

ZUR SACHE:27. September, Kursort. ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum Maildonnerstags, 18.30 bis 21.30 Uhr; Schießtermine an Samstagen, Exkursionen. Der Kurs läuft bis Ende März; im April findet die theoretische Prüfung statt, im Juni die Schussprüfung.und Anmeldungen: Christopher Honsig-Erlenburg, 04212/2132; Angelika Kabas-Auer, 0664/2725333Anmeldefrist: 30. September