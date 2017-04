"Level" gibt den richtigen Ton an

27.04.2017, 07:00 Uhr

Jungmusiker aus Mölbling und Umgebung veranstalten ihr erstes eigenes Konzert in Micheldorf.

Erster Auftritt in Straßburg

ALTHOFEN, MICHELDORF (stp). Sechs junge Musiker aus dem Bezirk haben sich vor etwas mehr als einem Jahr zur Band "Level" zusammengetan. Der Anstoß dafür kam von den Geschwistern Sabrina (16), Thomas (22) und Matthias Süßenbacher (19) aus Mölbling.In kurzer Zeit kamen Mathias "Tex" Ressler (17), Laura Pugger (21) und Stefan Gössnitzer (20) hinzu. Den ersten öffentlichen Auftritt gab es schließlich im Juni des letzten Jahres beim Event "Rock die Burg" auf Schloss Straßburg. "Wir sind dort aufgetreten, weil wir beim Young Culture Club Straßburg dabei sind. Als Nächstes waren wir dann die Vorband beim Matakustix-Konzert in Friesach", berichtet Sabrina Süßenbacher.

Event im Kulturhaus Micheldorf

Geprobt wird im Keller von Gitarrist Thomas, zwei eigene Songs sind bereits geschrieben. "Wir covern derzeit noch vermehrt Lieder aus dem Genre Rock bzw. Pop. Auf lange Sicht gesehen wollen wir aber hauptsächlich eigene Songs spielen", meint Süßenbacher.Als Songwriterin und Gitarristin ist Laura Pugger für die Texte der Eigenkompositionen zuständig. Für die musikalische Umrahmung sorgt Thomas Süßenbacher. Um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und wieder einmal vor Publikum auftreten zu können, veranstalten die Jungmusiker am kommenden Wochenende sogar ihr eigenes Konzert, bei dem sie von anderen Musikern unterstützt werden. "Es ist immer ein Highlight, vor Publikum zu spielen", so Sabrina Süßenbacher.Los geht das Event unter dem Slogan "Young, Wild and Free" im Kulturhaus Micheldorf am Samstag ab 20.30 Uhr. Neben "Level" sind auch noch Remo live und DJ Gerry Looper mit dabei. "Es wird ein kunterbunter Abend für Jung und Alt", so die 16-jährige. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Die Jungmusiker erhoffen sich, die Einnahmen in neues Equipment zu investieren.