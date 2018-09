Wiesenmarkt: "Waschtrommel" kehrt zurück, Gastro wird rauchfrei

11.09.2018, 12:24 Uhr

Marktreferent Rudi Egger und Vzbgm. Martin Kulmer informierten heute, Dienstag, im Rahmen einer Pressekonferenz über Neues und Altbewährtes am St. Veiter Wiesenmarkt.

Rauchverbot in der Gastronomie

ST. VEIT (stp). Noch etwas mehr als zwei Wochen bis die fünfte Jahreszeit in St. Veit beginnt. Der 657. Wiesenmarkt lockt seine Gäste auch heuer mit zahlreichen Attraktionen auf das Rennbahngelände in St. Veit.In der Gastronomie wird es nach Gasverbot und Registrierkasse in den letzten Jahren auch heuer eine große Umstellung geben. Denn in allen Festhallen und Gastro-Hütten auf der Wies'n herrscht dieses Jahr Rauchverbot. "Die Wirte werden größere Gastgärten anbieten und an Heizschwammerln aufrüsten", betont Rudi Egger, der heuer sein 10-Jahr-Jubiläum als Marktreferent feiert.

Neue Gesichter in den Hütten

Wieder zurück: Die "Waschtrommel"

Andere Route für Umzug wurde verworfen

Auch neue Gastronomen wird es dieses Jahr auf dem Wiesenmarktgelände geben. Familie Leitgeb vom Radlerstopp folgt dem kürzlich verstorbenen Kadöllawirt Hubert Haberl. Am ehemaligen Standplatz von "Onkel Willi" wird heuer das Rathauscafé ausschenken. Und: Gastronom Franz Unteregger (Franz4Cook) betreibt heuer den Stelzenstadl. "Heinz Vollmaier wird aber nach wie vor am Markt präsent sein", freut sich Rudi Egger.Im großen Vergnügungspark wird heuer das "Rodeo", umgangssprachlich auch als "Waschtrommel" bezeichnet nach vielen Jahren ein Comeback feiern. Insgesamt sorgen 37 Vergnügungsgeräte für Spaß bei Jung und Alt. Das Riesenrad strahlt heuer zudem in einer neuen Beleuchtung.Der Umzug wird dieses Jahr erstmals nicht von Wies'n-Urgestein Reinhard Sereinig organisiert. Aus gesundheitlichen Gründen hat er diese Aufgabe an Marktreferen Egger und ein Team des Stadtmarketing St. Veit rund um Olivia Toniutti übergeben. (Bericht!)Die Route des Umzuges verläuft auch heuer wie gewohnt vom Bahnhof über die Bahnhofstraße, Ossiacherstraße, Oktoberplatz, Marktstraße und das Wiesenmarktgelände. Im Vorfeld hatte man über eine Änderung nachgedacht, gibt Egger einen Einblick: "Wir wollten den Umzug über den Hauptplatz führen, haben die Idee aber aus Sicherheitsgründen verworfen. Es sind zu viele Besucher. Das heißt aber nicht, dass es nicht in den kommenden Jahren dazu kommen kann."Der St. Veiter Wiesenmarkt findet auch Platz in zahlreichen nationalen Medien. So schlägt der ORF Kärnten heuer zum 3. Mal mit einem mobilen Studio seine Zelte in der Bumenhalle auf. Servus TV begleitet den Wiesenmarkt bereits von den Aufbauarbeiten und wird 2019 eine Reportage ausstrahlen. Auch Antenne Kärnten ist vor Ort.