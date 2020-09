Am letzten Augustwochenende wurden vom Wetterdienst starke Regenfälle angekündigt. Diese traten dann auch ein. Teilweise gingen auch Gewitter mit Hagel nieder. Im hintersten Valsertal trat der Valserbach über die Ufer und überschwemmte die angrenzenden lw. Flächen. Es wurden aber auch Wege weggerissen und Plätze mit Geröll überhäuft. Muren lösten sich und und richteten auch grosse Schäden an. In St. Jodok, wo sich Valser- und Schmirnerbach vereinigen wurde die Marke eines 100 jährigen Hochwassers erreicht. Nur knapp konnte verhindert werden, dass der Bach über die Ufer trat und Straße und Häuser beschädigt wurden.