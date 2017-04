Rundwanderung um den Obernberger See

, 6156 Obernberg am Brenner AT

Die ÖAV - Sektion Imst-Oberland lädt am Donnerstag, dem 11. Mai, zu einer Wanderung um den Obernberger See ein.

Programm:

Fahrt mit dem Bus nach Obernberg, Aufstieg zum Obernberger See (ca. 200 Höhenmeter), Wanderung um den See mit ausgedehnter Pause am Seeufer. Um 14 Uhr Rückfahrt mit dem Postbus nach Obernberg, dort Einkehr und Rückfahrt mit dem Bus.

Gehzeit ca. drei Stunden.

Abfahrt beim Rathaus Imst ist um 9 Uhr. Anmeldung drei Tage vorher bei Angelika Grabenweger, Tel. 0664-5405143.