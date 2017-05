25 Jahre im Dienste des Natur- und Umweltschutz!

14.05.2017, 21:23 Uhr

Sie ist Bergwächterin in der Einsatzstelle Matrei und Umgebung. Da Sie leider bei der (Jahres)Einsatzstellenversammlung, am 20.04.2017, in Matrei u.U. verhindert war, wurde an diesem Tag beschlossen (zwischen den Einsatzstellenleiter von Navis und Matrei), dass die Jubilarin in Navis im angemessenen Rahmen geehrt werden sollte.Die Ehrung wurde vom Landesleiter Stellvertreter der Tiroler Bergwacht Stephan Pixner, Bürgermeister von Navis Hubert Pixner und Einsatzstellenleiter von Matrei u. U. Schwaiger Gottlieb durch geführt.Der geehrten Bergwächterin gebührt auf diesem Weg, ein herzliches Dankeschön für die langjährigen Dienste in der Tiroler Bergwacht für den Natur- und Umweltschutz.