Junge ÖVP in Telfes gegründet

04.01.2018, 15:48 Uhr

Unter den zahlreichen Ehrengästen lobte vor allem der Fulpmer Vize-Bgm. Johann Deutschmann das Team rund um den neuen Obmann Fabian Strickner in höchsten Tönen: „Ich freue mich über ein so großes Interesse der Parteijugend in Telfes und unterstütze das neue Team sehr gerne bei ihren Anliegen für die Jugend.“JVP-Bezirksobmann GV Philipp Gaugl erklärt: „Es freut mich außerordentlich, dass unsere Mitglieder in Telfes bereit sind Verantwortung zu übernehmen und ab heute eine starke Stimme der Jugend im Ort darstellen werden. Mit unserer JVP Spitzenkandidatin für die Landtagwahlen 2018 Sophia Kircher aus Götzens wollen wir die Anliegen der Jungen künftig direkt im Tiroler Landtag ansprechen. Es wird ein spannender Wahlkampf. Unsere Organisation ist bestens aufgestellt und die Mitgliederzahlen im Bezirk Innsbruck-Land steigen kontinuierlich. Mit der Gründung der JVP Ortsgruppe Telfes haben wir nun 3 Ortsgruppen im Stubaital. (Anm.: Neustift und Fulpmes). Das ist erfreulich und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Einstimmig gewählt

Einstimmig zum Ortsobmann gewählt wurde Fabian Strickner. Ihm zur Seite stehen in Zukunft Clemens Linder und David Hackl als Obmann-Stellvertreter. „Der Grundstein ist gelegt und wir werden eine starke Stimme der Jugend sein“, so Strickner. Die Finanzen hat zukünftig Marina Hober inne. Als Ortsgeschäftsführer stellt sich Max Willberger zur Verfügung. Organisationsreferent wird Benedikt Wegscheider, Sportreferent der Weltcup-Rodler Nico Gleirscher. „Ich bedanke mich für die Unterstützung und freue mich mit meinem Team sehr auf die kommende Zeit und Aufgaben“, so der neue JVP-Obmann Fabian Strickner abschließend.