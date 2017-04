Kleidersammlung in Neustift am 11.05.2017

Die Neustifter Frauen laden zur Frühjahrskleidersammlung 2017 ein.



Wann?

Donnerstag, dem 11.05.2017 von 09.00 bis 15.00 Uhr



Wo?

Alter Recyclinghof der Gemeinde Neustift in Kampl, 6167 Neustift (Einfahrt vor dem Raiffeisen Lagerhaus Kampl)





Gesammelt werden tragbare und saubere Kleidung, unbeschädigte Taschen und Gürtel, funktionstüchtige, gebündelte Schuhe, saubere Betttextilien, Bettfedern im Inlett und gut erhaltene Stofftiere.



Wir bitten um ausschließliche Anlieferung in Kartons und Plastiksäcken!



Mit dem Erlös dieser Sammlung werden Schwester Flora in Albanien und verschiedene andere Hilfsprojekte unterstützt!