Patscher feierte ihre neue Mitte

17.09.2018, 09:24 Uhr

Das neue Dorfzentrum samt Gemeindeamt, Vereinslokalen, Musikpavillon, Tiefgarage und Festplatz galt es am Sonntag in Patsch zu eröffnen.

PATSCH (lg). Der neue Dorfbrunnen in Patsch plätschert bereits fröhlich vor sich hin. Dort, wo früher die Schule stand, findet heute das Dorfleben der Patscher einen neuen Mittelpunkt. "Vor rund zehn Jahren ist die Idee dazu erstmals geboren worden, heute sitzen wir hier am neuen Festplatz und dürfen unser neues Dorfzentrum feiern", freut sich Bgm. Andreas Danler sichtlich stolz bei der Eröffnungsfeier am Sonntag. Einer der schönsten Orte Tirols habe nun auch einen adäquaten Dorfplatz.Entstanden ist nach einem Bürgerbeteiligungsprojekt ein Dorf- und Festplatz samt Musikpavillon zwischen Kirche und neuem Gemeindeamt. Auch die Patscher Vereine finden ein neues Zuhause mit dem Probelokal für die Musikkapelle, dem Vereinsheim für die Schützenkompanie und dem Mehrzweckraum für die zahlreichen weiteren Vereine. Geplant ist noch ein Feuerwehrgebäude und der Umbau des Sportplatzes in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ellbögen.Architektin Dora Illiova war bei der Eröffnungsrede sichtlich gerührt: "In diesen vergangenen drei Jahren der fantastischen Zusammenarbeit ist Patsch nicht nur ein Projekt, sondern auch eine Heimat für mich geworden!" Im neuen Dorfzentrum sollen Menschen zusammentreffen, Bedürfnisse und Werte und das Zusammenleben eine neue Mitte finden. Sie dankte besonders für die tatkräftige Unterstützung durch ihren Architekten-Kollegen Raimund Wulz, Zeichner Peter Bucher, Bauleiter und Projektemanager Stefan Unterberger, Bauherr und Vizebgm. Klaus Troger sowie Bgm. Andreas Danler. Landesrat Johannes Tratter gratulierte zum erfolgreichen Projekt, für das es von Seiten des Landes Tirol 3,5 Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds gegeben hat.