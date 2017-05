Fußballdamen der Region auf Erfolgskurs

13.05.2017, 21:45 Uhr

Nach dem Einzug ins Cup-Finale besegte der SV Neustift/Matrei in der Frauen Tiroler Liga Tabellenführer und baldigen Cup-Finalgegner Schwoich mit 6:5.

MATREI (lg). Es war nicht immer leicht für die Fußballdamen der Region. Nach langer Durststrecke samt Trainersuche und Personalmangel folgte der Zusammenschluss zwischen Neustift und Matrei. Eine Idee, die zu Beginn nicht nur auf Applaus stieß und es so manche Hürde zu bewältigen galt. Aber die Antwort lieferten die Mädls nach anfänglichen Startschwierigkeiten im neu zusammen gewürftelten Team nun selbst.

Finale, oh oh!

Starke Gegner

Der Sieg gegen die SVI-Damen im "TFV Frauen Cup" am Dienstag brachte den lang ersehnten Einzug ins Cup-Finale. Dank zwei Treffern von Lena Gschließer mussten die Innsbruckerinnen geschlagen nach Hause fahren. Das "Finale dahoam" sei das große Ziel gewesen, dass man sich gemeinsam im Frühjahr gesteckt hatte, so Trainer Serkan Demir nach dem spannenden Finaleinzug. Seit dem Frühjahr ist sein Team ungeschlagen. Am Samstag durften man die baldige Konkurrenz im Cup-Finale schon einmal im Liga-Spiel kennenlernen. Die Tabellenführer aus Schwoich standen in Matrei am Platz und zeigten, warum sie die Liga anführen.In dem starken, spannungsgeladenen Match fielen insgesamt elf Tore. Das letzte Quäntchen Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen brachte den Neustiftern/Matreiern den Sieg, Endstand 6:5. Drei Treffer darf Lena Gschließer auf ihr Konto verbuchen. "Die Mädls haben sich den Sieg heute hart erkämpft und voll verdient", so Demir stolz. "Den Tabellenführer heute zu schlagen war wirklich die Krönung für unseren momentan Lauf, hoffentlich können wir diesen fortsetzen." Sein zuversichtliches Augenzwinkern gilt wohl dem Finalspiel im Frauen-Cup, das am 5. Juni um 14.30 Uhr am Sportplatz Neustift über die Bühne geht.