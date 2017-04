Miederer Überraschung im Stubai-Derby

22.04.2017, 21:59 Uhr

Mit 2:0 entschied der SV Mieders die Partie gegen den TSV Fulpmes für sich.

Dämpfer für Fulpmes

MIEDERS (lg). "Die Überraschung ist und gelungen", freute sich Mieders-Coach Johann Pichler über die drei Punkte aus dem Stubai-Derby gegen Fulpmes am Samstag. "Der Sieg war hart erarbeitet, die Mannschaft hat eine super Leistung gezeigt!" Man sei auf dem richtigen Weg, dieser Sieg sei aber nur ein kleiner Schritt von vielen, die es braucht, um den Tabellenkeller zu verlassen.Die Ausgangslage war für die Miederer im Vergleich nicht so rosig. Nach der Niederlage gegen Navis wusste man, dass die Luft im Abstiegskampf immer dünner wird. Die Fulpmer hingegen waren lange Zeit ungeschlagen und tankten ausreichend Selbstvertrauen für den Aufstiegskampf. Dass eine Niederlage genau im Derby folgen sollte, rechnete vorab wohl niemand.

Stubaier "Emotions-Partie"

Nachdem die ersten Halbzeit torlos blieb, traf Necip Aysel gleich nach Anpiff zum 1:0 für die Gastgeber. Die rund 250 Zuschauer bekamen in Folge ein Tor von Cüneyt Cergel zum 2:0 zu sehen. Sieben gelbe Karten zeugen von einer emotionsgeladenen Partie. Fulpmes-Coach Sascha Frass hatte zwar erwartet, dass die Miederer alles in die Waagschale werfen würden, ärgerte sich allerdings über die unzähligen ungenützten Chancen seiner Jungs. "Es wollte einfach kein Ball ins Tor, drei Lattenschüsse, einige Kopfball-Chancen... ich glaube wir hätten noch einmal hundert Minuten spielen können, und es wäre uns nichts aufgegangen", so Frass. Sein Team habe aber gut dagegen gehalten. "Nun heißt es abhaken und weiterarbeiten", zeigte sich Frass gelassen. Er trifft am Samstag mit seiner Mannschaft auf Landeck. Mieders steht am Freitag Steinach am Platz gegenüber.