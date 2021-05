TELFS (bine). Am Samstag hatte Thriller-Meister Bernhard Aichner seine "Brotbackstube" verlassen und war zusammen mit seinem Agatha-Christie-Gebiss und viel kriminalistischem Lesematerial aus seinem neuesten Buch "Dunkelkammer" nach Telfs gekommen, um dort vorlesend für ein prickelndes "Bücherfest" zu sorgen. So erweckte der ehemalige Blutfotograf und gebürtige Osttiroler mit seiner einzigartigen Vorlese-Stimme den "analogen Spinner" und aktuellen Thriller-Helden David Bronski zum Leben, erörterte nebenbei die skurrilsten Mordmethoden, sinnierte über UrinSekten und ZuckErguss und widmete sich in einer Uraufführung dem Tiroler Volkslied. Zusammen mit den musikalisch-virtuosen Kapazundern Frajo Köhle und Marc Hess wurde diese kulturige Abend, veranstaltet von der Bücherei und Spielothek Telfs in Zusammenarbeit mit dem RathausSaal Telfs, zu einem inneren Blumen pflücken, erzeugt durch packenden Wort- und genialen MusikErguss.