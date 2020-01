TELFS. Das traditionelle Ausgraben des "Naz" am 6. Jänner 2020 um 19:00 Uhr am Wasserbühel-Parkplatz wird zum Großereignis. Das "Liebkind" der Laninger wird endlich – nach fünf Jahren der einsamen Ruhe – aus der Versenkung geholt und von der Kindsdirn Karl Walch stolz von Gruppe zu Gruppe gereicht, bei sämtlichen Festl ausgeführt und präsentiert.

Die "Kindsdirn" musste sich ja nach dem Naz-Eingraben 2015 mit einer - wie der Naz - blau gekleideten Puppe von Beate Uhse begnügen und als Ersatz herhalten, jetzt freut sich Walch wieder auf den echten Naz.

Großes Prozedere

Bis es aber soweit ist, steht noch eine große Prozedur am Dreikönigstag um 19:00 Uhr bevor: Alle Gruppen ziehen von der Rosengasse bis zum "Wasserbichl" am Telfer Obermarkt, wo in einem großen Kieshaufen der Naz in seinem Sarg auf die Befreiung durch seine "Hegl" und "Mosch'n" wartet.

Ist er endlich gefunden, wird er von den Laningern mit lautem Freudengeheul begrüßt.

Und auch die anderen Gruppen werden ihre Freude kundtun, denn jetzt steht der Fasnacht nichts mehr im Weg. Der Naz kann auch gleich seine neue "Kindsmuater" begrüßen: Laninger-Gruppenführer Franz Lamprecht hat heuer die Ehre, den verstorbenen Pepi Santeler in dieser Rolle zu beerben.

Von allen Gruppen wird der "Naz" mit markigen und deftigen Sprüchen in gereimter Form begrüßt werden. Dabei kommt das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der letzten fünf Jahre zur Sprache, somit ist der Naz wieder auf dem Laufenden – und nicht nur er. Alle Gruppen halten Geschenke für die uralte Fasnachtspuppe bereit. Da der Naz Schnaps und Zigaretten nicht abgeneigt ist, wird er wohl reichlich damit versorgt werden.

"Die Fosnocht isch frei"

Nach der Verkündung "Die Fosnocht isch frei" durch Fasnachtsobmann und Bgm. Christian Härting und dem gemeinsam gesungenen Laningerlied werden die Fasnachtler ausgiebig feiern.

Vorglühen auf das Großereignis:

Montag, 6. Jänner 2020 (Drei-Königstag)

19.00 Uhr - Nazausgraben am Wasserbühel-Parkplatz

Freitag, 31. Jänner 2020

09.00 - 17.30 Uhr Verkauf der Sonderbriefmarke im Noaflhaus

13.00 - 17.00 Uhr Sonderpostamt mit Sonderstempel im Noaflhaus

Samstag, 01. Februar 2020

13.00 Uhr - Auffahren der Wägen vom Untermarkt in den Obermarkt

Sonntag, 02. Februar 2020

07.00 Uhr - Die "Sonne" wird durch den Ort getragen und angebetet

08.45 Uhr - "Figatter" - Zug der Wilden vom Obermarkt in das Unterdorf

09.00 Uhr – Auffahren der Schleicher

10.00 Uhr - Der "Bär" wird beim Meaderloch eingefangen

10.30 Uhr - Die "Wilden" werden von der "Musibanda" zum Sammelplatz vom Untermarkt zum Obermarkt geleitet

11.00 Uhr - Aufführungsbeginn des Schleicherlaufens 2020 am 1. Spielplatz

ca. 15.00 Uhr - Ausstellung der Schleicherhüte im großen Rathaussaal

14.00 - 17.00 Uhr - Verkauf der Sonderbriefmarke im großen Rathaussaal solange der Vorrat reicht

Montag, 03. Februar 2020

13.00 Uhr - Abfahren der Wägen und Fasnachtstreiben im ganzen Ort

Samstag, 22. Februar 2020 (Faschings-Samstag)

18.00 Uhr - Gedenken an alle verstorbenen Fasnachtler

anschließend - Fasnachtsball

Dienstag, 25. Februar 2020 (Faschings-Dienstag)

19.00 Uhr - Naz-Eingraben am Wasserbühel-Parkplatz

Sonntag, 01. März 2020 (1. Fastensonntag)

19:00 Uhr - Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche für die verstorbenen Fasnachtler