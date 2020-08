Spende an das DOWAS für Frauen

TELFS. Bereits am 8. März, zum Weltfrauentag, schufen die Grünen Telfs mit ihrer Straßenschildaktion Bewusstsein für die Unsichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft. Dazu wurden männliche Straßennamen durch weibliche ersetzt und die selbst gemachten Schilder im Anschluss für einen guten Zweck verkauft. Corona-bedingt verspätet konnte am Freitag, 14.8., nun endlich die stattliche Summe von 700€, sowie ein Straßenschild, an die Geschäftsführerin des Verein DOWAS für Frauen, Julia Schratz, übergeben werden. Ortssprecherin Lena Burgstaller meint dazu: „Danke an alle, die zu dieser Summe beigetragen haben. Das DOWAS für Frauen leistet unglaublich wichtige Arbeit direkt im Alltag vieler Frauen. Es freut uns, diesen Verein unterstützen zu dürfen.“ Die Spenden werden zum Beispiel für Bildungsangebote, Gratis-Hygieneartikel oder Gewaltprävention eingesetzt.



Wer das DOWAS für Frauen ebenfalls unterstützen will, kann dies finanziell (IBAN: AT123600000000689034, BIC: RZTIAT22) oder durch Sachspenden tun.