SCHARNITZ. Neue historische Exponate im Infozentrum Scharnitz. Seit kurzem haben das Naturpark-Infozentrum Scharnitz und das gegenüberliegende Museum Holzerhütte wieder täglich ihre Pforten geöffnet und sind um zwei historische Besonderheiten reicher.

Steinadler aus dem Gleirschtal und Bärenfalle aus dem 19. Jahrhundert



Insbesondere die geschmiedete Bärenfalle ist von historischer Bedeutung. Sie wurde speziell für die damalige Jagd auf den letzten Bären von Tirol angefertigt und im Gleirschtal in der Nähe der Möslalm ausgelegt. Der Bär holte sich zwar den Köder, tappte jedoch nicht in die Falle und wurde erst 1898 im Stallental (Nähe der Bärenrast) erlegt. In zwei Kurzfilmen wird die Geschichte hinter den Exponaten anschaulich erklärt.



„Die beiden Ausstellungstücke sind weit mehr als nur hübsches Beiwerk. Sie erzählen beide durchaus dramatische Geschichten, die mit der Region engstens verbunden sind und einen Bezug zur Gegenwart haben“

, erläutert Hermann Sonntag, Geschäftsführer des Naturparks, die Bewegründe für die Ausstellung dieser Objekte.



„Ich möchte mich auch ausdrücklich bei Wildmeister Heinrich Gaugg für die kostenlose Bereitstellung der Dauerleihgaben bedanken“

, so Sonntag weiter.

Dauerleihgaben der Fam. Heinrich Gaugg

Beide Exponate wurden dankenswerter Weise vom Scharnitzer Wildmeister Heinrich Gaugg zur Verfügung gestellt.



„Mir ist es wichtig, dass die Exponate in einem würdigen Rahmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und somit auch nicht in Vergessenheit geraten“, erläutert Gaugg seine Beweggründe. „Das Naturpark-Infozentrum Scharnitz ist dafür perfekt geeignet“

, so Gaugg weiter.

Gemeinsame Finanzierung

Die Aufarbeitung und Darstellung der neuen Exponate wurde von der Gemeinde Scharnitz, der Olympiaregion Seefeld und dem Naturpark Karwendel mit Unterstützung durch das Land Tirol finanziert. Das Naturpark-Infozentrum und das gegenüberliegende Museum Holzerhütte sind täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.Weitere Informationen

