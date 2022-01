PFAFFENHOFEN. Seit sechs Jahren ist Emanuel Slibar in Pfaffenhofen in der Kommunalpolitik aktiv – als Gemeinderat und Gemeindevorstand. Jetzt will er den nächsten Schritt gehen und am 27. Februar 2022 für das Bürgermeister-Amt kandidieren.

„Ich werde gute Ideen konsequent umsetzen und eine positive Entwicklung in Pfaffenhofen vorantreiben!“

... meint „4you“-Listenführer und Bürgermeisterkandidat Emanuel Slibar. Er will zuhören, das Gemeinsame über das Trennende stellen, vermitteln – immer mit dem großen Ziel vor Augen, gute Lösungen für Pfaffenhofen zu finden und umzusetzen. So wirbt er um die Unterstützung der Pfaffenhoferinnen und Pfaffenhofer.

„Jetzt das Richtige tun“ ist sein Wahl-Slogan, Programm und Auftrag zugleich wie Slibar sagt:



„Nach meinem Verständnis ist der Bürgermeister Dienstleister für alle Pfaffenhoferinnen und Pfaffenhofer. Daher ist es mir besonders wichtig, in ständigem Austausch mit der Bevölkerung, Vereinen und Wirtschaftstreibenden zu stehen und ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein. Dass die Amtsausübung neutral und überparteilich zu erfolgen hat, versteht sich dabei von selbst.“

Da der Bürgermeister die Verwaltung organisiert und leitet, ist für Emanuel Slibar wichtig, dass er auch Erfahrung in Verwaltung und Führung mitbringt sowie in der Arbeit in politischen Gremien. Hier kann Slibar in vielen Bereichen punkten, wie es weiter ausführt: „Ich kenne die handelnden Akteure, die aktuell anstehenden Themen und kann mich sofort voll und ganz meinen Aufgaben widmen.“ Aus seiner beruflichen Tätigkeit bringt der „4you“-Bürgermeisterkandidat weitere wichtige Erfahrungen mit: Der Pfaffenhofener ist seit 22 Jahren als Unternehmer tätig, hat fundierte Kenntnisse in Betriebswirtschaft, öffentlichem Haushaltsrechts und langjährige berufliche Führungserfahrung.

Team Liste 4YOU Pfaffenhofen (auf dem Foto):

- Emanuel Slibar (Bürgermeisterkandidat)

- Peter Bauer

- Martin Reheis

- Jenny Slibar

- Clemens Waibl

- Mario Witting

- Martin Wegscheider

- Stefanie Anna Reiter BSc (nicht auf Foto)

- Felix Slibar