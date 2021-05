Gössendorf (NÖ) : Am Sa 29.5. fand im niederösterr. Gössendorf das erste von zwei Nachwuchsradrennen statt. Dabei musste ein 6km langes Einzelzeitfahren mit 200 Hm absolviert werden. Ramona Grießer (Md U17) vom ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING nahm sich für dieses Rennen wieder viel vor – immerhin ist sie ja die amtierende Österr. Meisterin in dieser Disziplin. Ramona ließ wieder nichts anbrennen und siegte mit 8 sec. Vorsprung! Auch bei den Burschen U17 wäre beinahe das oberste Treppchen für die Inzinger Equipe möglich gewesen. Felix Rützler fehlten als Drittem lediglich 7 Hundertstel auf den Zweitplatzierten und eine Sekunde auf den Sieger! Marina Gurtner (Md U17) und Lukas Grießer (Jun) landeten beide auf dem sehr guten 6. Platz.

Am heutigen So 30.5. fand dann ein Kriterium statt. Ramona Grießer kam dieses Mal beim Start super weg, war dann aber gleich bei der ersten Kurve in einen Massensturz verwickelt. Gottseidank blieb sie weitgehend unverletzt! Leider konnte sie aber aufgrund eines „Totalschadens“ am Rennrad das Rennen nicht mehr fortsetzen. Super in Schuss bei Kriterien scheint momentan Lukas Grießer (Jun) zu sein. Er konnte sich gleich zu Beginn des Rennens mit 2 weiteren Fahrern absetzen und somit ständig Wertungspunkte sammeln. Er wurde ausgezeichneter 2.! Marina Gurtner (Md U17) wurde wie am Vortag 6. und war mit ihrer aktiven Fahrweise sehr zufrieden, da sie mehrere Lücken immer wieder schließen konnte. Felix Rützler (U17) war das gesamte Rennen in der ersten Gruppe vertreten, konnte diesmal aber nur einmal punkten und kam auf den 8. Platz.