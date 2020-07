Bei der ersten Kleinkaliber-Bezirksmeisterschaft, die unter Covid-Hygiene-Bedingungen ausgetragen werden musste, zeigten sich die vier Zirler Sportschützen treffsicher. Sie erzielten je eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Am Wettkampf, der vom Bezirksschützenbund Innsbruck am Schießstand der Schützengilde Absam ausgerichtet wurde, beteiligten sich 61 Schützen und Schützinnen, in den diversen Disziplinen. Sie kamen von der Innnsbrucker-Hauptschützen-Gesellschaft (IHG), sowie von den Schützengilden Absam, Hall, Hötting, Igls/Vill und Zirl.

Die erfolgreichen Zirler Sportschützen sind:

Versehrtenklasse – 40 Schuss „sitzend aufgelegt“:

1. Schneider Georg 373 Ringe

2. Hackhofer Anna 335 Ringe

Herren – 40 Schuss „stehend aufgelegt“:

3. Pleifer Engelbert 343 Ringe

4. Hueber Willi 327 Ringe

Herren – 40 Schuss „sitzend aufgelegt::

5. Hueber Willi 359 Ringe

6. Pleifer Engelbert 357 Ringe

Weitere Fotos sind unter www.schuetzengilde-zirl.at abrufbar