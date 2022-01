LEUTASCH. Der 50. Jubiläums-Ganghoferlauf 2020 konnte gerade noch durchgeführt werden, wenn auch schon Italiener wegen Corona auslassen mussten – kurz danach folgte der erste Lockdown. Corona-Maßnahmen machten dann ein Jahr später die Durchführung des 51. Ganghoferlaufes 2021 unmöglich.

Heuer wagen die Organisatoren rund um den Skiclub Leutasch einen neuen Anlauf: Der Termin für das Jahr 2022 steht fest, am 5. und 6. März 2022 sollen sich die Langläufer/Innen aus dem In- und Ausland in Leutasch wieder zum größten Langlaufereignis am Plateau treffen.

Der Ganghoferlauf in Leutasch schreibt schon seit fünf Jahrzehnten Geschichte. Längst ist das Langlaufrennen bis weit über die Tiroler Landesgrenzen bekannt. Zahlreiche Freiwillige, regionale Vereine und der Skiclub Leutasch bieten wieder ein vielfältiges Programm. 25 bzw. 50 Kilometer im klassischen Stil oder 20 bzw. 42 Kilometer in der Skating-Technik sind die Wettkampfdistanzen. Damit bietet der Ganghoferlauf Hobbysportlern und Langlaufprofis eine gemeinsame Herausforderung unter idealen Wettkampfbedingungen.

Link zur ANMELDUNG

Programm (Start/Ziel-Areal am Fußballplatz, EXPO-Area)

Am Samstag, 5. März finden die Klassik-Bewerbe über die Distanzen 25 und 50 km statt. Die Jüngsten Sportbegeisterten gehen am Samstag ab 13:00 Uhr beim MINI Ganghoferlauf an den Start.

Die Skater sind dann am Sonntag, 6. März, gefordert: Um 9:30 Uhr ist der Start für die 20 km Skating-Dinstanz (D/H) und um 10:00 Uhr erfolgt der Start zum Klassiker, die 42 km Skating (D/H).

Link zum PROGRAMM

Die Strecken



Die 25/50 km Klassikstrecke bietet wirklich alles, was sich der gelernte Klassikläufer wünscht. Knackige Anstiege und Abfahrten, reizvolle Waldpassagen und dazu das herrliche Panorama von Wetterstein- und Karwendelgebirge. Herzstück ist die einzigartige Plaikloipe, die den Läufer nach forderndem Anstieg mit schönen Abfahrten und herrlichen Ausblicken belohnt. Auch die Passagen über Panoramaloipe und Waldloipe sind ein lohnenswerter Geheimtipp für Klassikliebhaber.

Die anspruchsvolle Klassikstrecke kann wahlweise einmal oder zweimal (50km) bewältigt werden und ist somit die Königsdisziplin des größten Langlaufklassikers in Österreich.

Die 20 km Skatingstrecke vereint die schönsten und sonnigsten Skatingpassagen des Leutaschtales. Kurz nach dem Start wendet man über die leicht ansteigende Lehnerschleife wieder in Richtung Oberleutasch, läuft an den vielen Zuschauern bei Start und Ziel vorbei bis zur Wende bei den Anstiegen im Skatingzentrum Moos und über die Alpenbadloipe retour ins Ziel.

Auf der 42 km Skatingstrecke erläuft man das ganze Leutascher Hochtal auf 1130m Seehöhe. Nach dem Start zieht sich das Feld auf der kurzen Steigung nach Lehner auseinander und die Läufer kommen dann in Gruppen erneut bei Start/Ziel vorbei, bevor es talabwärts bis zum Talschluss nach Unterleutasch geht. Vom niedrigsten Punkt der Strecke geht es nun stetig leicht ansteigend an Start/Ziel vorbei bis zum höchsten Punkt nach Moos, wo mit dem Skatingzentrum noch zwei kurze Anstiege zu bewältigen sind, bevor es dann wieder talabwärts über die neue Alpenbadloipe ins Ziel geht.

(Quelle: www.seefeld.com/ganghoferlauf)

Link zu den STRECKENVERLÄUFEN und HÖHENPROFILE