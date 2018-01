8. Seefelder Kristallzauber: 1. bis 3. Februar 2018

08.01.2018, 21:14 Uhr

Der bereits 8. Kristallzauber in Seefeld steht unter dem Motto MUSIK - ACTION - PARTY - FUN.

SEEFELD. Was fast nicht mehr zu toppen schien, gelingt Star-Entertainer Gregor Glanz und seinem Kristallzauber Team rund um Armin Wanner und Peter Lindner auch in diesem Jahr wieder: Der erfolgreiche Künstler, der in Bernhard Pauls „Wintergarten Varieté“ in Düsseldorf das Publikum mit mehr als hundert sensationellen Las Vegas Shows begeistert hat, lässt sich für den 8. Kristallzauber von 1. bis 3. Februar wieder Unterhaltsames einfallen.Das schon zum dritten Mal ausgetragene Ziesel-Jux-Rennen wird auch in diesem Jahr wieder die Promis trotz Kälte zum Schwitzen bringen, und das traditionelle Knödelessen wird im sensationell renovierten Hotel Astoria der Grand Dame Elisabeth Gürtler über die Bühne gehen. Das Open Air Event in der Heimatgemeinde des erfolgreichen Entertainers nimmt also jedes Jahr neue, größere Dimensionen an. Höhepunkt des Wochenendes ist dann natürlich wieder das Open Air Konzert mit einem Line Up, das jedem großen Festival Ehre machen würde. Hochkarätige Prominenz, Events der Extraklasse und ein begeistertes Publikum sind die Zutaten zu diesem Erfolgscocktail, den Gregor Glanz in unerreichter Manier für seine Fans und Gäste mixt.Schon die Side Events in diesem Jahr sind es wert, das „Monaco der Alpen“ an diesem Wochenende zu besuchen:

Ab 20.00 Uhr: VIP Welcome Party in Elisabeth Gürtlers neu erstrahlendem *****Relax und SPA Resort Astoria SeefeldDresscode Tracht, Eintritt mit Golden VIP Card oder nach persönlicher Einladung des Kristallzauber Teams.Das 3. Promi - Jux – Ziesel-Rennen mitten in der Fußgängerzone des malerischen Wintersportortes. Welcher Promi wird wohl diesmal den Siegerpokal abräumen?Start: 20.00 Uhr, Eintritt frei.Ab 18.00 Uhr Warm Up im Kurpark mit DJ Alex.19.30 Uhr - Red Carpet vor dem beheizten VIP Zelt im Kurpark.20.00 Uhr : Konzertbeginn: für grandiose Unterhaltung sorgen: Alphonso Williams, Falco alias Axel Herrig, Grazia & Jay, Mat Schuh, Alex Auer, Dante Thomas und natürlich der Gastgeber himself, Gregor Glanz.Ein Staraufgebot der Extraklasse mit den Hits, die jeder kennt! Im Anschluss an das Konzert findet die schon traditionelle und bereits legendäre Aftershowparty im Kännchen des Hotel Klosterbräu statt. Weitere Informationen unter www.kristallzauber.at.