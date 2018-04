22.04.2018, 09:50 Uhr

Fahrradunfall in Leutasch

LEUTASCH. In der Klinik endete eine Fahrradtour für einen 42-jährigen am Samstag, 21. April. Gegen Mittag war er mit seinem 46-jährigen Kollegen in Leutasch auf dem Weg und wollte diesen gerade überholen, als er bei dessen Rennrad streifte. Darauf hin stürzten beide und der 42-Jährige musste ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Der zweite Fahrer blieb unverletzt.

