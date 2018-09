Heel und Neuner vom Land Tirol ausgezeichnet

11.09.2018, 09:35 Uhr

Lebensretter aus Zirl

Über die Auszeichnung „Verdienstkreuz“

Über die Auszeichnung „Lebensrettungsmedaille“

Am gleichen Tag wurden auch die Lebensrettungsmedaillen verliehen. Unter den zwölf BürgerInnen, welche diese Auszeichnung erhielten, befand sich auch Lebensretter Pascal Neuner aus Zirl. Als das Gasthaus "Weisses Rössl" in Reith damals brannte, warnte er mehrere Personen, die sich im ersten Stock aufhielten. Außerdem brachte er eine Frau in Sicherheit, die einen Schwächeanfall erlitten hatte.Für ihren Verdienst um das Land Tirol werden jährlich bis zu 48 Persönlichkeiten aus Tirol und Südtirol mit dem Verdienstkreuz geehrt. Es ist neben dem Ring und dem Ehrenzeichen die dritthöchste Auszeichnung, die das Land Tirol vergibt. Im jährlichen Rhythmus findet die Ehrung entweder in Innsbruck oder auf Schloss Tirol statt.Diese Medaille wird an Personen verliehen, die sich trotz großer Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit bei der Rettung eines Menschen in Tirol besonders eingesetzt haben. Sie trägt auf der Vorderseite einen Tiroler Adler und auf der Rückseite die Inschrift „Für Rettung aus Lebensgefahr – das Land Tirol“.