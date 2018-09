LESERBRIEF: Parken am Möserer See

17.09.2018, 07:36 Uhr

TELFS. Wer den See kennt, weiß, dass es bis jetzt und schon seit Jahrzehnten nie ein Problem war den vorderen Platz bzw. die Waldplätze dahinter dort oben mit dem Auto zu nützen.Es wurde seitens der Gemeinde Telfs seit Jahrzehnten sozusagen geduldet.Im heurigen Sommer bekam ich plötzlich zwei Strafverfügungen nach Hause geschickt mit der Begründung, dass es sich um einen Forstweg handelt und somit dort parken nicht erlaubt ist.

Bei der ersten Strafverfügung hatte ich außerdem keine Anzeige am Auto!!Das heißt ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es plötzlich verboten ist und parkte wieder dort oben, wie viele andere auch.Und dann die Überraschung: ich hatte eine Anzeige am Auto und bekam in Folge zwei Strafverfügungen.Von der Bezirkshauptmannschaft wurde mir mitgeteilt, dass derjenige, der die Anzeigen gemacht hat, anscheinend nicht verpflichtet ist, einen Zettel an das Auto zu hängen.Ich finde es seitens der Gemeinde Telfs eine Frechheit und einfach unmenschlich so vorzugehen.Wenn das Parken seit Jahrzehnten geduldet wurde und plötzlich nicht mehr, wäre es schön gewesen, vorerst eine Warnung zu erhalten.Aber vermutlich geht’s da wieder mal ums liebe Geld und so viel wie möglich einzunehmen.Danke vielmals an die Gemeinde Telfs im Oberland!von Silvia Vötter, Birgitz