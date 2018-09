Telfs hat sich fesch gemacht

10.09.2018, 07:54 Uhr

Die Fashion Night am Wallnöferplatz erwies sich als Besuchermagnet.

TELFS (jus). Am Freitag zeigte sich der Wallnöferplatz von seiner modischsten Seite und verwandelte sich in einen Laufsteg. "Musik, Sport und Mode bringen die Menschen zusammen": dieser Satz von Moderator Alexander Holzedl beschreibt die Fashion Night der Telfer Kaufmannschaft am Freitag wohl am besten. Und so unterschiedlich wie die Models war auch die Mode. Von elegant bis sportlich, von Jacke bis Jägerhut war alles mit dabei. Die heimlichen Stars des Abend waren aber die Models von Frechdax: das Spielwarengeschäft schickte nämlich die Kleinsten auf den Laufsteg und die zogen eine große Show ab. Durch den Abend führte Alexander Holzedl, der sein Bestes gab, das Publikum zu motivieren und so für die richtige Stimmung sorgte. Er spielte im Anschluss noch mit seiner Band Piccadilly Trio auf.