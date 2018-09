Line Dance Kurs Basic

19.09.2018, 14:26 Uhr

GRATIS SCHNUPPERSTUNDE am 03.10.2018 - komm vorbei und versuch es einfach einmal

Du tanzt gerne, magst Gesellschaft - dir fehlt der entsprechende Partner? Dann versuch Line Dance. Man tanzt ohne Partner, in Reihen neben- und hintereinander. Getanzt wird West Coast Swing, Walzer, Polka, Cha- Cha, und einiges mehr. Der Musikstil ist genauso abwechslungsreich und reicht von Country über Chart-Lieder zu entsprechenden Musiktiteln ja nach Tanzstil.

: Mittwoch, 03.10.2018, 18.00 Uhr / 8 Abende á 100 min.: Neue Mittelschule Zirl, Am Anger 14, 6170 Zirl / Turnsaal: Interessierte jeden Alters (Kinder ab 9 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen): keine Vorkenntnisse notwendig: Tanz- oder Hallenschuhe, TrinkflascheReferentin: Frau Bettina Fritz (Dipl. Übungsleiterin Line Dance): € 75,- (Der Veranstaltungsbeitrag ist spätestens nach dem ersten Kursabend fällig.): per E-Mail an lucky@luckysteps.at