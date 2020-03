Im Sehzentrum Augenoptik Schauer in der Altstadt gab es kürzlich Grund zum Feiern.

HALLEIN. Seit 30 Jahren ist Roman Seigmann hier mit viel Umsicht und Fleiß tätig und wurde 2005 zum Geschäftsführer-Stellvertreter ernannt. Er ist auch Spezialist für Kontaktlinsenanpassungen. Auf Grund des Jubiläums kam auch Arbeiterkammerpräsident Peter Eder, um Roman Seigmann zu gratulieren: „Es ist in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter einem Betrieb solange die Treue halten“, so Eder, der auch darauf hinwies, wie wichtig es gerade auch für kleinere Unternehmen ist, erfahrene und treue Mitarbeiter zu haben. Auch Firmenchef Joe Schauer dankte dem begeisterten Triathleten und Musiker für die langjährige Betriebstreue.