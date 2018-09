++ SCHWERER VU MIT REISEBUS, PKW UND LKW ++

23.09.2018, 09:11 Uhr

Am Samstag dem, 22.09.2018 führte die FFgeimeinsam mit demundeinedurchdie in den verschiedenen Fahrzeugen eingeklemmt bzw. eingeschlossen sind.Von den Kräften der Feuerwehr wurden die Fahrzeuge gesichert, ein Brandschutz aufgebaut und die Personenrettung durchgeführt. In weiterer Folge wurden die verletzten Personen durch das RK Hallein versorgt und abtransportiert. Ebenso nahmen an der Übung rund 10 Notärtzte teil die gerade im Tennengau eine Schulung abhielten.