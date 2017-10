In der Trattoria Gabriela, Halleiner Landesstr. 43 in Oberalm kann man derzeit die Ausstellung "Longinguae Sensuum" von Hana Strachonova besichtigen.



Hana Strachonova, geboren in Brünn, ist eine ehemalige Profi-Tennisspielerin, die sowohl die damalige Tschechoslowakei als auch die Schweiz vertreten hat. Sie zog sich nach dem US Open im Jahr 1984 aus dem Profi-Tennisspiel zurück und widmet sich seither u. a. der Malerei.