Beim Entscheiden mutig sein

23.07.2017, 17:15 Uhr

Fabian Steinhofer ist mit 20 Jahren einer der jüngsten Unternehmer im Bezirk. In Hallein hat er sein Geschäft.

Als einer der jüngsten Unternehmenr im Tennnegau führst du einen Feinkostladen in Hallein? Braucht man Mut dazu, diese Entscheidug zu treffen?

FABIAN STEINHOFER:

Mittlerweile bist du seit etwa einem Jahr Chef des Geschäfts, ein Resümee bitte.

Was waren die Herausforderungen in diesem Jahr?

Mut ist relativ. Für mich war die Chance da und ich habe sie genutzt.Es ist alles genau so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Arbeit macht mir immer noch großen Spaß und ich freue mich auf die kommenden Jahre hier in Hallein.Generell das Zeitmanagement und die Behördengänge. Auch der Einkauf. Da musst du alles ausprobieren. Meine Familie hat mich hier stark unterstützt.

Was steht in den nächsten Jahren an?

Fleisch, Leberkäse, Wurst. Was kaufen deine Kunden besonders gerne?

Hast du Freizeit?

Was ist dir wichtig im Leben?

Wie würdest du Glück definieren?

Interview Trisha Rufinatscha

Das Geschäft würde ich gerne ein bisschen modernisieren. Auch die Präsenz auf Festen in Hallein möchte ich ausbauen. Und die Produktpalette erweitern.Das Brot mit Leberkäse, meine Kunden sind verrückt danach. Das Brät bekomme ich aus Salzburg geliefert. Die Verfeinerung nehme ich dann vor, gemischt wird das Produkt auch von mir.Ja, habe ich. Die verbringe ich bei der Rettung. Dort arbeite ich als freiwilliger Sanitäter. Sonst genieße ich die Zeit mit der Familie oder mache Musik.Dass die Menschen glücklich sind. Was mir viel gibt, ist das Austauschen mit anderen Leuten. Ich habe immer ein offenes Ohr. Egal ob ein Gespräch negativ oder positiv ist.Dass man mit sich selbst zufrieden ist und man an sich glaubt. Eigene Willenskraft. Als gesunder Mensch kann man sich glücklich schätzen.