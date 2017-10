Jeden ersten Dienstag im Monat findet um 14.00 Uhr die Veranstaltungsreihe "Kaffeegeschichte(n) - Erinnern im Museum" im Keltenmuseum statt.

7. November 17: Craftvoll seit 1475 – Das Hofbräu Kaltenhausen

Viel zu oft verschwindet alltäglich Vertrautes und gemeinsam Erlebtes schnell aus dem gesellschaftlichen Gedächnis. Jeder Mensch besitzt viele persönliche Erinnerungen - viele davon haben auch einen hohen Wert für die Gesellschaft und sollten nicht verloren gehen.In der gemütlichen Atmosphäre des Museumscafés sind Interessierte eingeladen, bei Kaffee und Kuchen ihre Erinnerungen zu teilen und beim Zuhören Neues zu erfahren. Zu jedem Thema gibt es einen kurzen Vortrag oder Anschauungsmaterial. Besonders freut man sich im Keltenmuseum über mitgebrachte Fotos, Gegenstände oder Aufzeichnungen, die zum jeweiligen Thema passen. Das Museum archiviert Ihre Erinnerungen für die Zukunft und lässt sie Teil unserer Geschichte werden. Kosten: € 2,50 incl. Kaffee/Tee, Kuchen. Der Zugang ist barrierefrei.In der Salzstadt gab es mehr als zwanzig Brauereien samt zugehörigen Gasthäusern, die den Durst der Salzarbeiter und Halleiner Bürger löschten. Davon haben nur das Hofbräu und der Braugasthof Kaltenhausen überlebt. Der Braumeister erzählt von historischen und modernen Konzepten der Bierkultur in Hallein.

5. Dezember 17: Altes und Neues im Dialog - Denkmalpflege in Hallein

2. Jänner 18: Burgfried im Fokus – Die Geschichte des Halleiner Stadtteils

6. Februar 18: Alles Theater! - Halleiner Theatergruppen

6. März 18: Kindheitserinnerungen der Halleinerin Uta Herzog

3. April 18: Bildung und Pflege - die Halleiner Schulschwestern

1. Mai 18: Halleiner „Originale“ (Teil 2)

5. Juni 18: Abenteuer und Pioniergeist - die Halleiner Unterwasserforschungsgruppe

Der Denkmalschutz bewahrt historisch wertvolle Gebäude vor dem Abriss oder vor Zerstörungen durch Umbauten. Zuweilen entbrannten auch in Hallein heiße Diskussionen zu diesem Thema. Auch die Umgestaltung des Stille Nacht Museum Hallein vereint Altes und Neues. Die Landeskonservatorin von Salzburg gibt Einblicke in die Ziele und Aufgaben der Denkmalpflege.Die historische Entwicklung von der selbstständigen Gemeinde bis zur Vereinigung mit der Stadt Hallein war enorm. Aus dem ländlichen Burgfried entwickelte sich ein dynamisches Industrie- und Wohngebiet der Stadt Hallein. Nach einem geschichtlichen Rückblick, wird der Fokus auf das heutige Burgfried gelegt.Die freie Theaterszene in Hallein entwickelte sich dank vieler persönlicher Engagements sehr rege. Über die Entwicklung der Theaterleidenschaft und ihre Erfahrungen bei der Leitung unterschiedlicher Gruppen berichten zwei Persönlichkeiten der Szene.Vor 70 Jahren erfolgte der Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland. Uta Attwood, erfolgreiche Journalistin und Übersetzerin, teilt ihre persönlichen Kindheitserinnerungen an Hallein, die bis in die Zeit vor dem Anschluss zurück reichen.Bereits im 18. Jahrhundert begann die Gründerin Maria Theresia Zechnerin aus Hallein, armen Mädchen aus der Salinenstadt eine Ausbildung zu ermöglichen. Der ursprüngliche Auftrag der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen wurde später auf die Kranken- und Altenpflege erweitert. Die Franziskanerinnen beeinflussten maßgeblich das soziale Leben in Hallein.Nach dem erfolgreichen ersten Teil zu „Tilly, Poidl, Isabella & Co“ erinnert sich Helga Springer an weitere originelle Halleiner und Halleinerinnen aus vergangenen Zeiten, die den Alltag und das Stadtbild prägten. Ein Thema das viele Kuriositäten beleuchtet, einzigartige Menschen in Erinnerung ruft und vermutlich nie abgeschlossen sein wird. Wer könnten die Halleiner „Originale“ von morgen sein?Das Ziel der Gruppe war die Unterwasserwelt fotografisch festzuhalten, bevor Umwelteinflüsse sie veränderten. Ab 1959 führten die abenteuerlichen Reisen nach Kreta, Dalmatien und sogar bis zum Roten Meer. Neben faszinierenden Fotos ergaben sich auch spannende Begegnungen.