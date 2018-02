So klappt's mit der Online-Vermarktung

06.02.2018, 18:03 Uhr

Hochwertige Beratung für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen.

TENNENGAU. Pamela Falkensteiner und Andrea Conrad sind "thefemalecrowd". Sie bieten Services für Frauen in der Selbstständigkeit an. Dabei geht es vor allem um das geschickte Sichtbarwerden und die Vermarktung im Internet. Die jungen Unternehmerinnen sind im Tennengau verwurzelt und bieten nun erstmals einen Workshop hier an: am 22. Februar, von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Hallein. Anmeldung: info@thefemalecrowd.at oder auf www.thefemalecrowd.at . Die Bezirksblätter berichteten in der letzten Ausgabe über die beiden. Andrea Conrad wurde darin versehentlich Andrea Gneist genannt – Dafür möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen.