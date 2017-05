Vollelektrische Kehrmaschinen werden in Hallein vertrieben

09.05.2017, 09:31 Uhr

Guter Eindruck

Trilety besteht seit mehr als 60 Jahren

Bürgermeister Gerhard Anzengruber war von den innovativen Kommunalfahrzeugen beeindruckt. „Ein innovatives und umweltfreundliches Produkt der Zukunft. Es beweist, dass auch für Kommunalverwaltungen an der Elektromobilität kein Weg vorbeiführt, so fern ein sinnvoller Einsatzbereich besteht“, resümierte der Bürgermeister und weiter: „In Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten Zonen, auf den Freiflächen von Krankenhäusern, Seniorenwohnhäusern, Schulen und Kindergärten sowie in Tiefgaragen wären Elektrokehrmaschinen zweckmäßig einzusetzen.“Im Jahre 1953 gründete Dkfm. Heinrich Trilety eine Handelsfirma für kommunaltechnischen Bedarf. Das Verkaufsprogramm umfasste Kehrmaschinen, Kanalreinigungsgeräte und Müllfahrzeuge. Zunächst wurden Kommunalfahrzeuge namhafter deutscher Hersteller vertrieben. Seit 1968 produziert Trilety eigene Fahrzeuge und Maschinen für die Städtehygiene, vornehmlich für die Straßen- und Kanalreinigung.