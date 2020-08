Innovationsaward für "Austrian Centre of Industrial Biotechnology"

TULLN. Das 2010 gegründete Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) ist ein internationales Spitzenforschungszentrum für Projekte aus sämtlichen Bereichen der Biotechnologie. Da der Hauptteil der Forschungstätigkeiten von acib im Labor durchgeführt wird, mussten Projekte, die außerhalb des COVID-19 Schwerpunktes lagen, während des „Lockdowns“ sehr stark eingeschränkt werden. acib hat diese Zeit genützt, um eine digitale Open Innovation Plattform für Biotechnologie Projekte zu entwickeln und dafür den Innovationsaward 2020, der von A1 und den Bezirksblätter verliehen wurde, gewonnen. Derzeit wird das sich als erfolgsversprechend erwiesene Konzept in der Praxis umgesetzt. Um die Digitalisierungs-Methoden für die Open Innovation Plattform einzusetzen, wird es auf der acib-Homepage einen eigenen Menüpunkt „Open Innovation“ geben. Diese Menüpunkte lauten wie folgt:

Open Innovation: Ask an Expert

Hierbei wird den Nutzern der acib Homepage angeboten, bei technischen, wissenschaftlichen oder organisatorischen Fragen eine Frage an das acib Netzwerk zu stellen. Diese wird von einem acib OpenInnovation Manager geprüft und an einen geeigneten Netzwerkpartner weitergeleitet. Somit solleneinerseits praktische Fragen beantwortet werden und anderseits - unter Einhaltung klarer IP Regeln -neue Ideen gesichert werden.

Virtual Idea Lab

Das VIL stellt eine Erweiterung von Ask an Expert dar. Projektideen können innerhalb des VILgepostet und bearbeitet werden. Ideengeber können so einer fachlich interessierten Öffentlichkeit ihre Innovationsvorschläge anbieten. Durch das Veröffentlichen einer Idee entstehen keine IP Rechte.

Co-Creation Centre

Die dritte und höchste Stufe des Konzeptes stellt das Co-Creation Centre dar. Damit soll Innovationspartnern die Möglichkeit geboten werden, in einem eigenem virtuellen Raum Projektegemeinsam zu erarbeiten. Über die Digitalisierungslösungen von acib können Projekteweiterentwickelt werden.

Biotechnology Entrepreneurship Toolbox

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die Biotechnology Entrepreneurship Toolbox. Diese stellt eine Informationsplattform für Unternehmensgründung im Bereich Biotechnologie dar. Ergänzend zu den Angeboten diverser Körperschaften oder der Beratungsstellen von Universitäten sollen biotech-spezifische Informationen für Spin-Off Gründungen angeboten werden. Geschäftsideen selbstkönnen im Co-Creation Centre bearbeitet werden. Praktische Beispiele sind Informationsmappen zu Intellectual Property oder Abfallwirtschaft.Für acib sollen die Biotechnology Open Innovation Plattform einerseits den Effekt haben, sich noch besser zu vernetzen. Kooperation zwischen Wissenschaft und Unternehmen/Industrie soll damit verstärkt werden. Anderseits sollen damit zusätzliche Projekte angeworben werden, um den Betrieb des Forschungszentrums weiter zu sichern.