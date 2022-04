Dieser Tage wurde das bereits traditionelle Robin Hood Turnier unter der Leitung von Oskar Nawratil am Bogensportplatz in Rappoltenkirchen ausgetragen.

Mehrer Gruppen von Teilnehmer aus anderen Verein konnten neben den vereinseigenen Schützen begrüßt werden.

Das Turnier umfasste Scheiben und 3D Tiere als zu beschießende Ziele. In der Pause gab es die Möglichkeit Tic Tac Toe mit Pfeil und Bogen zu spielen.

Der neue Robin Hood in den Disziplinen Scheiben, 3D Tiere, Tic Tac Toe und Jugend konnte gefunden werden.

Interessierte finden alle Informationen unter www.shoot-and-hound.at