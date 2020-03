Der SPIEGEL-Treffpunkt Zwergerlberg Altenberg freut sich bereits zum 3. Mal den beliebten Kofferraumflohmarkt veranstalten zu können. Hier wird direkt aus dem Kofferraum alles was selbst nicht mehr benötigt wird, verkauft.

Gefeilscht wird am 21.3. von 8.00-12.00 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz in Altenberg. Verkäufer können eine Stunde vorher aufbauen. Der Standplatz kostet 5 Euro pro Autobreite und Anmeldungen werden unter flohmarkt.zwergerlberg@gmx.at gerne entgegen genommen. Der Flohmarkt findet nur bei Schönwetter statt.

Der Zwergerlberg freut sich auf viel Publikum und verwöhnt euch wie gewohnt kulinarisch unter anderem mit selbstgemachten Mehlspeisen. Die Einnahmen davon werden für die Spielgruppen in Altenberg verwendet.