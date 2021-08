Der Pensionistenverband Alberndorf beteiligte sich heuer erstmals am Kinderferienprogramm der Gemeinde.

ALBERNDORF. Mit der Veranstaltung „Kaninchen – die schlauen Langohren“ wollte man einerseits über diese, besonders bei Kindern beliebten Haustiere informieren, und andererseits aber auch generell den Bezug der Kinder zu Tieren fördern und das Interesse für diese wecken – was gerade in unserer computerdominierten Zeit äußerst wichtig ist. Aus organisatorischen Gründen musste die Teilnehmerzahl auf 20 Kinder begrenzt werden. In einem kurzen, einführenden Film wurde das Leben der Kaninchen dargestellt und so die Kinder auf das Thema eingestimmt.

Freigehege besonders beliebt

Danach zeigten die Hobbyzüchter Manfred Danner und Johann Hofstadler anschaulich die praktische Arbeit an und mit den Kaninchen, wie z.B. Krallen stutzen, Hygiene, Fellpflege, sicherer Umgang. Die Kinder zeigten reges Interesse und stellten viele Fragen zum Beispiel zu Fütterung, Haltung, Pflege, Ernährung, Unterschied zwischen Kaninchen und Hasen, Stallhaltung, ob die Tiere Namen haben, usw. Dabei konnten die Kinder die Tiere auch aus den Stallungen herausnehmen und ganz aus der Nähe betrachten. Besonderes Interesse fand ein kleines Freigehege, das die Kinder auch betreten durften. Stärkung für die Kinder gab es mit (Bio-)Säften und Wurstsemmeln.