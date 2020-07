LINZ/GALLNEUKIRCHEN. Als einer der herausragenden gegenwärtigen Künstler Österreichs beeindruckt und bewegt Tomak sein Publikum seit bald dreißig Jahren mit Malereien, Zeichnungen, Skulpturen oder Performances von sehr dichter Ausdruckskraft. Sein neues Ausstellungsprojekt bringt ihn zurück nach Linz, wo er 2015 den von Karin und Johann Brand- stetter gegründeten autonomen Kunstraum AKTIONSRAUM LINkZ eröffnet hat. Unter dem Ausstellungstitel „Die Schöpfung. Vornehm unbequem“ arbeitete er jetzt über mehrere Wochen hinweg mit Künstlerinnen und Künstlern der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks.

Sein klares Ziel ist es, ihnen in ihrem gestalterischen Tun zu mehr Lautstärke zu verhelfen. „Ihre Arbeiten sind höchst kreativ. Sie ermöglichen eine neue Wahrnehmung. Genau das macht Kunst aus,“ so Tomak. Im Rahmen eines „offenen Ateliers“ wurden die bis dato entstandenen Werke präsentiert. In den nächsten Wochen entsteht ein riesiger Fries, in dem die Arbeiten von Tomak und die der Künstlerinnen und Künstler der Kunstwerkstatt ineinander verwoben werden. Im September wird dann die Eröffnung der Ausstellung im AKTIONSRAUM LINkZ in Linz Urfahr sein.