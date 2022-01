ST. GOTTHARD. Kicker der "Hoiwa Zehne Rund’n" gingen schon zum zweiten Mal beim Christkindlauf an den Start. Die #seifürdengutenzweckläufer liefen bei winterlichen Bedingungen vom "Haselwies-Stadion" in Rottenegg in Richtung Walding und wieder retour, insgesamt fünf Kilometer. Die Startgelder des Christkindlaufs kommen hilfsbedürftigen Menschen zugute. Die BezirkRundSchau Urfahr-Umgebung sammelt für die Familie Pleiner aus Gallneukirchen. Für einen guten Zweck laufen, für das sind die Mitglieder der "Hoiwa Zehne Rund’n" immer zu haben.

Die Fußballrunde existiert bereits seit mehr als 20 Jahren. Jeden Sonntag, um 9.30 Uhr wird im Haselwies-Stadion Fußball gespielt, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.

Alle Ergebnisse des Christkindlaufs:

christkindlauf.at/ergebnisse