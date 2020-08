LICHTENBERG. Im Rahmen des Lichtenberger Ferienprogramms lud der ÖAAB Lichtenberg zum Minigolfspielen am Freinberg ein. Beim abwechslungsreichen Spiel im Grünen waren die Kinder trotz heißer Temperaturen mit Begeisterung dabei. Auf 18 Bahnen konnten sie in heiterer Runde Augenmaß und Treffsicherheit messen. Heimtückisch angelegte Schikanen sorgten für Hindernisse unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen, sodass es viel Geschick brauchte, um den Ball korrekt einzulochen. Belohnt wurden alle Kinder mit einem leckeren Eis, welches nach der Anstrengung besonders gut schmeckte. „Wir freuen uns, dass so viele Kinder am Ferienprogramm teilgenommen haben – es war ein super-lustiger Nachmittag“, so Organisatorin ÖAAB-Obfrau Melanie Wöss.